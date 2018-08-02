"Верните мир в мою страну". Усик обратился к украинским политикам

Украинский боксер Александр Усик призвал украинских политиков заняться делом, а не критиковать его за выступление в Москве. В среду спортсмен встретился с болельщиками в Киеве и ответил на их вопросы.

- По поводу выкрикиваний о трусости: я не хотел бы называть никаких фамилий сейчас, - приводит tribuna.com слова Усика. - Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну.

Ранее Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Он выиграл финал Всемирной боксерской суперсерии у россиянина Мурата Гассиева. Поединок состоялся в московском спорткомплексе "Олимпийский".