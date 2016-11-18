11:17 | БОКС — Профессиональный

Верджил Хантер: "Если Ковалев пнет Уорда, то должен быть готов к ответному пинку"

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Тренер американца Андре Уорда Верджил Хантер считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев зря называет его подопечного грязным бойцом. По словам наставника, россиянина подталкивает к таким словам его окружение в преддверии защиты титула.

– Думаю, что кто-то сказал Ковалеву, будто Уорд грязный боец, – цитирует Boxingscene Хантера. – Потому что раньше он так не считал, а теперь вдруг заговорил. Ковалев однажды научится не быть роботом и не повторять все, что его попросят сказать. Я не думаю, что такие слова исходят от него. Это не в его стиле, не в его характере. Такое говорит его промоутер. Но если он пнет Уорда, то должен быть готов к ответному пинку.

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