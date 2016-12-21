Вавжик проведет бой за титул чемпиона мира с Уайлдером

Польский боксер Анджей Вавжик подтвердил, что проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе против американца Деонтея Уайлдера, информирует ТАСС. Бой состоится 25 февраля в Бирмингеме. По словам одного из тренеров Вавжика Федора Лапина, контракт на проведение поединка еще не подписан, однако поляк уже начал подготовку к бою.

Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. При этом WBC разрешил американцу провести добровольную защиту титула. Позже WBC принял решение не применять санкции к россиянину, но Уайлдер получил травму и выбыл до конца года.

29-летний Вавжик провел 34 боя в профессиональной карьере, одержав в них 33 победы (19 - нокаутом) и потерпев одно поражение, от Поветкина в 2013 году. 31-летний Уайлдер не знает поражений - 37 побед (36 - нокаутом).