10:39 6 августа | БОКС — Профессиональный

Василий Ломаченко: "Я хочу объединить пояса!"

Чемпион по версии WBO Василий Ломаченко после победы над Мигелем Марриагой подчеркнул, что этот бой принес ему много опыта. По словам украинца, ему нужно улучшить свою защиту.

Отметим, что Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона по версии WBO в первом полусреднем весе. После нокдауна в седьмом раунде соперник украинца оказался продолжать бой.

- Благодарю всех, кто меня поддерживал. Этот бой был очень интересен, я получил опыт, - сказал Ломаченко после поединка. - Мне необходимо работать над защитой. Но для меня не важно с кем боксировать. Я хочу это делать, я хочу объединить пояса.

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