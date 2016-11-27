Василий Ломаченко: "Уолтерс говорил, что он воин, но отказался продолжать бой"

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко после победы над Николасом Уолтерсом раскритиковал своего соперника. По словам украинца, представителя Ямайки, который в седьмом раунде отказался от продолжения боя, нельзя воспринимать всерьез.

- В самом начале он говорил, что он воин, гладиатор, который пришел, чтобы побеждать и делать людям больно, - приводит Boxingscene слова Ломаченко. - Но после боя я больше не воспринимаю его в расчет. Он отказался продолжать поединок, он не боец.

Ломаченко одержал победу над Уолтерсом, защитив титул чемпиона мира