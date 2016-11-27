10:03 | БОКС — Профессиональный

Василий Ломаченко: "Уолтерс говорил, что он воин, но отказался продолжать бой"

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Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко после победы над Николасом Уолтерсом раскритиковал своего соперника. По словам украинца, представителя Ямайки, который в седьмом раунде отказался от продолжения боя, нельзя воспринимать всерьез.

- В самом начале он говорил, что он воин, гладиатор, который пришел, чтобы побеждать и делать людям больно, - приводит Boxingscene слова Ломаченко. - Но после боя я больше не воспринимаю его в расчет. Он отказался продолжать поединок, он не боец.

Ломаченко одержал победу над Уолтерсом, защитив титул чемпиона мира 

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Материалы REN-TV

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