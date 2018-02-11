Василий Ломаченко: "С Макгрегором готов встретиться бесплатно"

Украинский боксер Василий Ломаченко сообщил, что его бой с венесуэльцем Хорхе Линаресом готов на 90 %. Поединок против действующего чемпиона WBA должен состояться 12 мая.

– Сейчас переговоры идут по поводу Линареса, – цитирует sport.ua Ломаченко. – Приблизительная дата – 12 мая. Промоутеры утрясают нюансы и сказали, что в течении недели мы должны подписать контракт. На 90 процентов это будет Линарес, 12 мая, Нью-Йорк, большая арена.

– Как вы оцениваете Линареса, можете ли выделить какие-то сильные и слабые стороны? Как планируете готовиться к этому бою?

– Очень сильный соперник. Он – чемпион мира по версии WBA в легком весе. Быстрый, сильный, боец топ-уровня. Это тот скальп, который мне нужен. Слабые стороны? Я смотрю всегда больше на сильные стороны, чем на слабые. Слабые стороны можно во время поединка быстро увидеть.

– Если Конор Макгрегор бросит вам вызов, вы встретитесь с ним в ринге за достойный гонорар?

– Я могу и бесплатно встретиться, вопрос не в деньгах.