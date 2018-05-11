Василий Ломаченко получит приз имени Шугара Рэя Робинсона

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко получит награду лучшего боксера года имени Шугара Рэя Робинсона, информирует boxingscene.com. Церемония награждения пройдет на 93-м ежегодном ужине в клубе "Копакабана" в Нью-Йорке.

Отец боксера Анатолий Ломаченко получит награду Eddie Futch по версии Ассоциации боксерских писателей Америки как тренер года.

Напомним, что 12 мая Ломаченко проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA против Хорхе Линареса из Венесуэлы.