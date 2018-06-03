Василий Ломаченко: "Не считаю себя лучшим боксером вне зависимости от весовой категории"

Украинский боксер Василий Ломаченко сказал, что не считает себя лучшим pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

- Нет, я не считаю себя лучшим pound-for-pound, - цитирует спортсмена boxingnews24.com. - Лучшим должен быть тот, у кого нет вопросов ни по каким компонентам - по защите, по скорости. Сейчас у меня есть вопросы к себе по защите. Я не могу оценить себя как боксера номер один.

Боец на данный момент является обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.