11:23 | Бокс — Профессиональный

Василий Ломаченко: "Не считаю себя лучшим боксером вне зависимости от весовой категории"


Украинский боксер Василий Ломаченко сказал, что не считает себя лучшим pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

- Нет, я не считаю себя лучшим pound-for-pound, - цитирует спортсмена boxingnews24.com. - Лучшим должен быть тот, у кого нет вопросов ни по каким компонентам - по защите, по скорости. Сейчас у меня есть вопросы к себе по защите. Я не могу оценить себя как боксера номер один.

Боец на данный момент является обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

 

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