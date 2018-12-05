Василий Ломаченко: "На месте Усика я бы нагрубил после пятого вопроса про Крым"

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко отметил, что не смог бы сдержаться, если бы ему постоянно задавали вопросы о принадлежности Крыма, как Александру Усику. Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе родился в Симферополе.

- Когда тебе задают один и тот же вопрос, а ты на него постоянно, как попугай, отвечаешь, то в один прекрасный момент... Я бы на его месте, наверное, уже на раз пятый нагрубил бы, а Усик сдержаннее меня и способен монотонно одно и то же говорить. Отвечать так, как он считает и думает, - приводит слова Ломаченко VideoBoxing.