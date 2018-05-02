Ванес Мартиросян: "Многие проигрывали Головкину еще до боя"

Американец Ванес Мартиросян заявил, что не боится боя с Геннадием Головкиным. Поединок состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

– Многие проигрывали Головкину еще до боя, так как боялись его мощи, – приводит Boxing Scene. – Они перелезали через канаты и сразу начинали бояться. Сидели в обороне и ничего не могли поделать с атаками Головкина. Они боялись нокаута и оказывались в нем.

Дело в том, что я не чувствую того, что чувствовали другие соперники Головкина. Я выйду в ринг без боязни. Я буду делать свое дело и планирую повеселиться, а вы посмотрите, что я из себя представляю. Я никогда не боялся соперников и никогда не отказывался от боев. Я принимаю каждый, а поединок с Головкиным – просто один из многих.