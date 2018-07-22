Валуев получил звание посла бокса

Бывший чемпион мира Николай Валуев стал первым лауреатом приза "Посол бокса" в России. Эту награду ему вручили на мероприятии, приуроченном к празднованию Дня российского бокса.

- Я чрезвычайно польщен данной честью, спасибо вам за это, - цитирует ТАСС Валуева. - Я приложу все усилия для выполнения возложенных на меня обязанностей, это важное звание. Занимайтесь боксом, это великолепный вид спорта.

Напомним, сегодня в России отмечается День бокса, учрежденный в 2017 году.