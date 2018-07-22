20:07 | Бокс — Профессиональный

Валуев назвал "убогим финтом" слова Порошенко о победе Усика над Гассиевым

Бокс. 22 июля 2018. Москва. Спорткомплекс "Олимпийский". Бой за Кубок Мохамеда Али World Boxing Super Series. Александр УСИК. Мурат ГАССИЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Бокс. 22 июля 2018. Москва. Спорткомплекс "Олимпийский". Бой за Кубок Мохамеда Али World Boxing Super Series. Александр УСИК. Мурат ГАССИЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Бывший боксер Николай Валуев прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего победу соотечественника Александра Усика над россиянином Маратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) символом украинской борьбы. Поединок прошел в ночь на воскресенье в СК "Олимпийский" в Москве.

- На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра, - начала Валуев. - Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет.

Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причем некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках: "Александр Усик". Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать.

Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причем явное превосходство советской боксерской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксеры.

Ранее в Интернете раскритиковали реакцию Порошенко на победу Усика.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/538679-valuev-poroshenko-usik-pobeda

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