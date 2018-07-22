Валуев назвал "убогим финтом" слова Порошенко о победе Усика над Гассиевым

Бывший боксер Николай Валуев прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего победу соотечественника Александра Усика над россиянином Маратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) символом украинской борьбы. Поединок прошел в ночь на воскресенье в СК "Олимпийский" в Москве.



- На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра, - начала Валуев. - Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет.



Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причем некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках: "Александр Усик". Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать.

Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причем явное превосходство советской боксерской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксеры.



Ранее в Интернете раскритиковали реакцию Порошенко на победу Усика.