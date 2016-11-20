12:25 | БОКС — Профессиональный

Валерий Брудов: "Ожидал от Уорда большего"

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Сегодня. Лас-Вегас. Сергей КОВАЛЕВ (слева) отправляет Андре УОРДА в нокдаун.Ковалев vs Уорд: скандал года в Лас-Вегасе. Как разозлили "Крашера"

Временный чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов выразил мнение, что Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду незаслуженно. В поединке, проходившем в Лас-Вегасе, все три судьи единогласным решением с одинаковым счетом (114-113) отдали победу американцу.

- Думаю, Сергей Ковалев все-таки чуть-чуть перебоксировал Уорда, но "на тоненького", - начал Брудов. - Начало поединка вообще было очень хорошим и впечатляющим. Смотрел второй раунд, и когда Ковалев отправил американца в нокдаун, то я подумал: "Вот парень дает! Ну все, пошло дело". Потом бой стал скучным из-за действий Уорда. Но его тоже можно понять - Сергей Ковалев представляет реальную опасность для любого боксера, тем более после такого начала.

Если честно, я ожидал от Уорда большего. Думал, Сергею будет еще сложнее. Хотя ему и так было непросто. Уорд постоянно сближался с ним и навязывал свой рисунок боя, так что, если реванш состоится, думаю, Сергею нужно будет лучше контролировать дистанцию. Для него будет важно не давать Уорду приближаться. (Сергей ФИШ)

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