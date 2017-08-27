Вадим Корнилов: "В бою Мейвезера и Макгрегора спортивной интриги нет, она есть в спецэффектах"

Менеджер ведущих российских боксеров Вадим Корнилов в интервью "СЭ" отметил, что в поединке боксера Флойда Мейвезера и бойца ММА Конора Макгрегора нет спортивной составляющей. По его словам, это только шоу, которое привлекает огромное внимание.

- Как человек, который является в какой-то степени профессионалом, я все-таки отношусь к этому бою как к шоу, - рассказал Корнилов. - Если смотреть правде в глаза, то боец, у которого ноль боев в профессиональном боксе, против соперника, у которого 49 боев - это не очень конкурентно и не очень серьезно. С другой стороны, в плане шоу - это грандиозно и привлекает внимание. У меня много друзей прилетели специально в Лас-Вегас на этот поединок, и я сам планирую присутствовать там. Но, честно говоря, не ради того, чтобы увидеть бой, а чтобы встретиться с друзьями. В целом организаторы молодцы, привлекли большое внимание, создали грандиозное шоу. Главное - какие будут последствия. Очень хотелось бы, чтобы болельщики ММА и бокса не разочаровались и заранее осознавали, что это все-таки шоу. Стоит прийти или посмотреть по телевизору для того, чтобы получить удовольствие, увидеть Мейвезера и Макгрегора, но не ради того, чтобы увидеть серьезных конкурентный поединок двух бойцов, в котором есть большая интрига и неизвестно, кто победит.

- Для вас интриги нет?

- Для меня нет. Если только в плане каких-то спецэффектов этого шоу. Я много об этом думал: может быть, как-то захотят это все украсить тем, чтобы что-то случилось вне правил или что-то подобное, чтобы захватывало дух и создало людям впечатление.

- Как считаете, будут после этого боя стремиться повторить историю "бокс против ММА"?

- Наверное, будут, и уже стремятся. Посмотрите, сколько бойцов, увидев, что делают Мейвезер и Макгрегор, заявили о том, что выступили бы на ринге с тем или этим. Безусловно, есть в этом какая-то изюминка, какой-то финансовый успех от скрещивания болельщиков ММА и болельщиков бокса. Но в плане конкурентности спорта это неправильно и неразумно, я считаю, что многие болельщики, кто, может, не является ярыми поклонниками единоборств, в какой-то степени могут разочароваться и, возможно, в будущем не захотят потратить деньги и пойти на такое мероприятие.

- А, может, и наоборот - если шоу удастся, новые люди подтянутся?

- Безусловно, такое тоже может быть. Все помнят историю рестлинга WWF: это не настоящий бой, где накачанные бойцы выходили и сражались друг против друга. Это было шоу, оно привлекало много интереса. Там в боях не нужна была конкуретность, потому что все это было спланировано. Кстати, Мейвезер, помнится, тоже участвовал в таком шоу, выступая против бойца, который был намного больше него. Но люди охотно приходили на это посмотреть именно как на зрелище и шоу. И в этом плане если и сейчас в аналогичной ситуации создать интригу, то может появиться интересное шоу, которое будет завораживать зрителей. Быть может, родится какое-то новое совмещение видов спорта. Но на самом деле сложно видеть будущее в этом. Потому что если один боец ММА выступает с профессиональным боксером по правилам бокса, верить в то, что боец ММА может честным путем победить, это неразумно. (Елена СОБОЛЬ)

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.