Вадим Корнилов: "У Лебедева нет ни переломов, ни сотрясения мозга"

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов опроверг появившуюся в СМИ информацию о тяжелом состоянии боксера после проигранного боя за звание чемпиона мира по версии IBF с Муратом Гассиевым. Ранее сообщалось, что 37-летний спортсмен получил сотрясение мозга. Позже промоутер Лебедева Андрей Рябинский сообщил, что у его подопечного диагностирована травма руки.

- В СМИ стала появляться информация о том, что Денис Лебедев госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травной. Так ли это на самом деле? – вопрос Корнилову.

- Нет, это клевета. Я не могу понять, какое имело право одно из ведущих новостных изданий такое написать! Это бездарно и неуважительно с их стороны. Несколько минут назад я разговаривал с Денисом. У него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Все в порядке.

- Денис обращался в клинику для прохождения курса реабилитации?

- Сейчас он находится в клинике на восстановительных процедурах. Ему ставят капельницы. Никаких проблем со здоровьем у него нет. В лечебное заведение проникли репортеры одного из ведущих изданий, сделали фотографии, которые впоследствии были опубликованы в сопровождении ложной информации.

- Это стандартная процедура для боксера после проведения боя?

- Да, мы делаем это почти после каждого боя, так как все чаще происходят случаи, где боксеры получают травмы во время соревнований, что приводит к тяжелым последствиям. Это обычная мера предосторожности. Ведь у каждого из нас есть дома семья, родные и близкие, которым мы нужны живыми и здоровыми. (Любовь КОНЯЕВА)