Вадим Корнилов: "Лебедев сделал все, что мог"

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов после боя против Мурата Гассиева отметил, что на результате сказалась разница в возрасте между спортсменами. 23-летний Гассиев в этом поединке одержал победу по решению судей и завоевал пояс чемпиона IBF.

- Когда бой между Лебедевым и Гассиевым находился на стадии организации, мы уже тогда понимали, что он будет сложным. Все–таки Мурату 23 года, а Денису уже 37. Гассиев - один из лучших в своей весовой категории. Мурат был обязательным кандидатом, и мы приняли решение идти до конца. Денису, конечно, было тяжело, и это очевидно. Несмотря на то что Гассиев был агрессором, у Лебедева было больше попаданий. Я считаю, что бой проходил на равных. Денис был чемпионом мира. А в равном бою, как правило, победа отдается чемпиону. После поединка вся команда сказала, что гордится Лебедевым. Он не очень расстроился. Все, что мог, Денис сделал. (Любовь КОНЯЕВА)