Вадим Корнилов: "Команда Уорда попробует избежать реванша с Ковалевым"

Вадим Корнилов, который является менеджером Дениса Лебедева, Руслана Проводникова и других известных боксеров, выразил мнение, что судьи несправедливо отдали победу Андре Уорду в бою с Сергеем Ковалевым за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF.

Поединок между Ковалевым и Уордом состоялся в Лас-Вегасе. Все три рефери отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- В бою против Уорда Ковалев, безусловно, выглядел лучше, - сказал Корнилов. - Существует уже определенная тенденция, что бойцы, которые приезжают из других стран в США, наталкиваются на предвзятое судейство. Ковалев защищал титулы, Уорд был претендентом. Но даже если бы было наоборот, Уорд не заслужил бы победы.

Не думаю, что кто-то может согласиться с тем, что Уорд сделал достаточно, чтобы забрать эти титулы. Мне бы хотелось, чтобы реванш состоялся как можно быстрее. Но предполагаю, что команда Уорда будет использовать все возможные способы, чтобы оттянуть или предотвратить этот бой. (Сергей ФИШ)

Ковалев проиграл Уорду. Как это было