Вадим Корнилов: "Для Кудряшова открыты все двери в Европе и России"

Известный менеджер Вадим Корнилов считает, что боксер Дмитрий Кудряшов учел ошибки первого поединка с Оланреваджу Дуродолой и победил благодаря спокойствию и терпению. Последний был нокаутирован в матче-реванше за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.

– Дмитрий выступил на "отлично", – сказал Корнилов. – Выиграл в прогрессивной уверенной манере, чего и требовалось.

– Кудряшов в полной мере взял реванш за досадное поражение два года назад?

– За карьеру Кудряшов показал выдающийся результат, но случилось одно поражение. В этом бою ему удалось закрыть прошлую неудачу и очистить личный счет. На сегодняшний день для Дмитрия открыты все двери, и он может продолжить карьеру с чистого листа как в России, так и за границей.

– Что изменилось в нашем боксере с момента первого боя с Дуродолой?

– Во-первых, он стал меньше работать в ближнем бою. Когда соперник пытался давить и подвести в удобную для него позицию на канаты, Дмитрий абсолютно правильно начал клинчевать. Также он не торопился, был спокоен и терпелив. Как вы видели, после первого нокдауна не стал торопиться и добивать. Именно это и требовалось в прошлом поединке.

– В чем нужно прибавить нашему претенденту на титул WBC?

– В общем было видно, что многие поправки для победы были внесены, отсюда и результат. Были некоторые маленькие ошибки, которые в команде Кудряшова исправят. Есть над чем поработать, особенно в плане защиты. У Дмитрия было очень много досрочных побед, и длительные бои с хорошими противниками идут на пользу.

– Вскоре Кудряшову предстоит обязательный бой с Майрисом Бриедисом. Как оцените шансы россиянина?

– Кудряшов показал себя очень бьющим боксером. Настолько "ударные" мастера – редкость, поэтому у него отличные шансы с любым соперником. Дуродола во многих боях очень хорошо держал удар, но не справился вчера. Менее выносливым в этом аспекте будет еще сложнее. (Евгений БЕЛОУСОВ)