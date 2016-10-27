VADA проводит допинг-тесты перед боем Ковалев - Уорд

Руководитель промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющая интересы Сергея Ковалева, подчеркнула, что ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) проводит проверку перед боем с американцем Андре Уордом. Она не смогла назвать точное количество допинг-тестов, которое предстоит сдать боксерам.

- VADA проводит допинг-тесты, - приводит ТАСС слова Дувы. - Не знаю, сколько их точно было и еще будет, но достаточно немало.

Напомним, бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.