VADA проведет допинг-тестирование на бое Поветкин - Стиверн

Руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) проведет тестирование в рамках поединка между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Бой состоится в декабре 2016 года в Москве.

- Учитывая, что Александр входит в программу "Чистый бокс", тестирование будет проводить VADA, - приводит ТАСС слова Рябинского.

Напомним, Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, но американец получил травму, поэтому следующим соперником россиянина станет Стиверн.