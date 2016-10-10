11:38 | БОКС — Профессиональный

VADA проведет допинг-тестирование на бое Поветкин - Стиверн

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Руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) проведет тестирование в рамках поединка между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Бой состоится в декабре 2016 года в Москве.

- Учитывая, что Александр входит в программу "Чистый бокс", тестирование будет проводить VADA, - приводит ТАСС слова Рябинского.

Напомним, Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, но американец получил травму, поэтому следующим соперником россиянина станет Стиверн.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3690858

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КОММЕНТАРИИ (1)
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_sg

Vada??? Ну хоть такие ошибки не делайте!

12:10

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