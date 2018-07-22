В Совфеде прокомментировали провокационное высказывание Порошенко о победе Усика

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего победу соотечественника Александра Усика над россиянином Маратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) символом украинской борьбы, сообщает РЕН ТВ. Поединок прошел в ночь на воскресенье в СК "Олимпийский" в Москве.

- Я думаю, что Порошенко уже давно смешивает спорт с политикой, чего делать совершенно не надо, - сказал Джабаров.

По словам сенатора, Порошенко в очередной раз пытается осложнить российско-украинские отношения.

Это плохая тенденция использовать спорт. Мы рады победе каждого спортсмена. Все-таки я думаю, что Порошенко совершает большую ошибку, так как пытается нагнетать отношения между нашими странами. Сегодня Усик сильнее, завтра наш какой-то спортсмен окажется сильнее. Это спорт – жизнь, ничего постоянного в ней не бывает.

Напомним, что в интернете раскритиковали реакцию Порошенко на победу Усика.