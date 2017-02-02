14:09 2 февраля | БОКС — Профессиональный

В Монреале боксер был отправлен в нокаут ведром со льдом

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Вечер бокса в Монреале завершился побоищем. В главном бою встречались два еще непобежденных боксера – местный боец Стивен Батлер и Брендон Кук из провинции Онтарио. В седьмом раунде Кук оправил Батлера в нокдаун. Боксер успел встать, но держался на ногах очень неуверенно. В итоге рефери остановил бой.

Недовльные зрители начали кидать в ринг разные предметы. Среди них было ведро со льдом, которое попало точно в голову победителя и отправило его в нокаут. Кука в итоге увели с ринга. Началась драка, в результате которой пострадали 4 человека. Двое охранников получили легкие повреждения. Двое зрителей, 42-летний мужчина и 49-летняя женщина, доставлены в больницу. Два человека были арестованы.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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artyom97

Два неплохих боксёра, перспективные, будущее их бокса... У Кука, как мне кажется, больше шансов на успешную карьеру

15:42 2 февраля

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