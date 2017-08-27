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В Лас-Вегасе болельщик поставил 1 миллион долларов на победу Мейвезера

Перед боем между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором были зафиксированы крупные ставки. Как сообщает Sports Illustrated, в казино South Point Hotel в Лас-Вегасе, где проходил поединок, один из болельщиков поставил 1 миллион долларов на победу Мейвезера. Причем это не единственная такая ставка, которая существенно понизила коэффициент на победу американца.

По данным источника, чаще всего ставили на Конора Макгрегора, однако сумма ставок больше на Мейвезера. Напомним, что победу одержал техническим нокаутом американец.

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