В контракте боя Ковалев - Уорд предусмотрен реванш

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, сообщила, что в контракте на бой между россиянином и Андре Уордом предусмотрен реванш. Поединок между чемпионом мира в полутяжелом по версиям WBA, WBO и IBF Ковалевым и американским спортсменом пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе.

– Во время переговоров о бое вопрос о статусе обязательной защиты не стоял, поэтому у нас было право на реванш в случае поражения Сергея, – цитирует BoxingScene Дуву. – Уорд также может попросить о реванше, но с этим вопросом будет посложнее.

"Первый канал" проведет трансляцию боя Ковалев - Уорд //

Сергей Ковалев: "Уорду придется ответить за свои слова"