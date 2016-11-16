13:04 | БОКС — Профессиональный

В контракте боя Ковалев - Уорд предусмотрен реванш

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Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева, сообщила, что в контракте на бой между россиянином и Андре Уордом предусмотрен реванш. Поединок между чемпионом мира в полутяжелом по версиям WBA, WBO и IBF Ковалевым и американским спортсменом пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе.

– Во время переговоров о бое вопрос о статусе обязательной защиты не стоял, поэтому у нас было право на реванш в случае поражения Сергея, – цитирует BoxingScene Дуву. – Уорд также может попросить о реванше, но с этим вопросом будет посложнее.

"Первый канал" проведет трансляцию боя Ковалев - Уорд //
Сергей Ковалев: "Уорду придется ответить за свои слова"

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