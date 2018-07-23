В Киеве недовольны, что Усик может пошатнуть веру мира в "агрессию России"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил недовольство тем, что украинский боксер Александр Усик согласился провести бой против Мурата Гассиева в России. Финал Всемирной боксерской суперсерии состоялся в Москве в ночь с 21 на 22 июля, Усик победил единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире никто не поверит. Только в "дружбу". Это серьезно", - написал Кириленко в Твиттере.