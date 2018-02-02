В IBF считают, что было бы здорово организовать бой Ковалева и Бетербиева

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс с удовольствием посмотрел бы на бой между чемпионом мира по версии IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и обладателем пояса WBO Сергеем Ковалевым.

Ковалев 3 марта проведет защиту своего титула против соотечественника Игоря Михалкина. На профессиональном ринге "Крушитель" одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей. Бетербиев выиграл все 12 боев.

- Ох, я бы с радостью посмотрел на такой бой. Это был бы прекрасный бой, и я думаю, что у Бетербиева были бы шансы на победу в нем, - приводит "Р-Спорт" слова Пиплса. - Конечно, все мы знаем, на что способен "Крушитель", но и Артур является очень неуступчивым боксером.

Бетербиев – настоящий зверь. Дело в том, что Сергей намного дольше владел поясами, поэтому он известнее. Не понимаю, почему про Артура говорят так мало, ведь он может биться. Мы ожидаем от него больших свершений. Когда он выйдет на большой ринг, я уверен, что он покажет себя и соберет большую армию фанатов.