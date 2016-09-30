В допинг-пробе Фьюри найден кокаин

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Тайсон Фьюри 22 сентября сдал положительную допинг-пробу на кокаин, сообщает Daily Mail. По информации источника, британского боксера уже уведомили о наличии положительной допинг-пробы, он может лишиться титулов чемпиона мира по всем трем версиям.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Фьюри должен предоставить медицинские документы, которые обосновывают перенос боя с украинцем Владимиром Кличко.

Напомним, что бой-реванш Фьюри – Кличко переносится уже во второй раз. Изначально он должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца.