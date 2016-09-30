18:05 30 сентября | БОКС — Профессиональный

В допинг-пробе Фьюри найден кокаин

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Тайсон Фьюри 22 сентября сдал положительную допинг-пробу на кокаин, сообщает Daily Mail. По информации источника, британского боксера уже уведомили о наличии положительной допинг-пробы, он может лишиться титулов чемпиона мира по всем трем версиям.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Фьюри должен предоставить медицинские документы, которые обосновывают перенос боя с украинцем Владимиром Кличко.

Напомним, что бой-реванш Фьюри – Кличко переносится уже во второй раз. Изначально он должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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nefanat

это у него эйфория от радости

09:38

pustot+

knyaz boltconskiy, откуда инфа? Личный опыт?

07:47

knyaz boltconskiy

Красавчик.Под коксом прикольно боксировать.

23:18 30 сентября

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