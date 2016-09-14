В ближайшие 2 дня WBA аннулирует результат боя Чудинова со Штурмом

Промоутер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев сообщил, что WBA в ближайшие дни объявит об аннулировании результата боя между его подопечным и Феликсом Штурмом из Германии. Чудинов уступил Штурму по очкам в поединке за титул чемпиона мира в весе до 72,6 кг. В отношении Штурма в сентябре было возбуждно уголовное дело по подозрению в нарушении допинга. По немецким законам ему грозит тюрьма сроком до трех лет.

- WBA сегодня-завтра объявит свое решение по данной ситуации. Это должно быть аннулирование результата боя. Насколько нам известно, Штурм находится в розыске и ни разу не явился на вызов немецкой прокуратуры, - цитирует ТАСС Кремлева.