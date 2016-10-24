Устинов - в числе потенциальных соперников Кличко

Россиянин Александр Устинов может стать следующим соперником украинца Владимира Кличко. Как сообщает Boxingscene, промоутеры украинского тяжеловеса ведут переговоры с несколькими потенциальными противниками. Наиболее вероятным назывался обладатель пояса IBF Энтони Джошуа, но WBA не дала добро на проведение этого боя в рамках своей компетенции, чего хочет Кличко. Устинов должен был провести бой за временный титул WBA с Луисом Ортисом, но этот поединок не состоится.

Также правом требовать боя за титул WBA обладает австралиец Лукас Браун, с которым Кличко может разыграть в Гамбурге также титул IBO.