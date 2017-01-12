Устинов проведет бой за титул WBA против победителя поединка Окендо - Бриггс

Владимир Хрюнов, промоутер Александра Устинова, сообщил, что россиянин проведет бой за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо. Ранее Хрюнов сообщил, что бой Устинова запланирован на 25 февраля в Англии.

– Произошла юридическая коллизия, три боксера оказались с равными правами на титульный бой, – цитирует ТАСС Хрюнова. – Основная тема, на которую Окендо и Бриггс обратили внимание, – добровольное тестирование в лаборатории VADA. От этого вопроса мы решили уклониться. Александр Устинов проведет титульный поединок с победителем боя Окендо – Бриггс не позднее мая.