Усик проведет следующий бой 17 декабря в США

Промоутер Александр Красюк сообщил, что 17 декабря в США состоится бой украинского тяжеловеса Александра Усика. Соперник чемпиона мира по версии WBO будет назван позже.

- Мы договорились с HBO - бой Усика состоится 17 декабря. Канал покажет бой Александра вместе со встречей Бернарда Хопкинса и Джо Смита-младшего. Вечер бокса пройдет в Инглвуде - в Калифорнии, - приводит "КП в Украине" слова Красюка. - Сейчас Саша проходит акклиматизацию в США, привыкает к разнице во времени.

Мы достигли соглашения с противником, но еще не подписали контракт. Скажу, что это не Мастернак, о котором писали раньше. Правда, что я делал ему предложение, как и Влодарчику. Но ни первый, ни второй предложение не приняли.