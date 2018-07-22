Усик после боя с Гассиевым поехал есть двойной кебаб

Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии сказал, что хочет съесть двойной кебаб. Боксер поехал в ресторан и, вероятно, смог исполнить свое желание.

Усик победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.