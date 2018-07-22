16:09 | Бокс — Профессиональный

Усик после боя с Гассиевым поехал есть двойной кебаб


Украинский боксер Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии сказал, что хочет съесть двойной кебаб. Боксер поехал в ресторан и, вероятно, смог исполнить свое желание.

Усик победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

 

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Материалы сюжета: Финал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Усик: 21 июля, Москва
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