Усик помогает Ковалеву готовиться к бою с Уордом

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 90,71 кг Александр Усик помогает обладателю титулов по трем престижным версиям в весе до 79,38 кг россиянину Сергею Ковалеву в подготовке к поединку против американца Андре Уорда, сообщает ТАСС со ссылкой на команду украинца. Боксеры провели спарринг. В настоящий момент этапы подготовки к поединкам у Усика и Ковалева разнятся. У украинского и российского боксеров в настоящий момент один менеджер – Эгис Климас.

Бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Ковалевым и Уордом пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе. В активе 33-летнего россиянина 29 побед (26 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. На счету Уорда, который является олимпийским чемпионом 2004 года, 30 побед (15 – нокаутом), ни одного поражения.