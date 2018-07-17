Украинский боксер Александр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство перед финалом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретится с россиянином Муратом Гассиевым. Бой запланирован на 21 июля.

- Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо, - приводит ТАСС слова Усика. - Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои - украшение спорта. Точно ли состоится бой - не знаю.

Что касается моей травмы, то я восстановился - все в порядке.