Усик победил Бриедиса

Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик​ победил чемпиона мира по версии WBC латвийца Майриса Бриедиса в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (114:114, 115:113, 115:113) и стал обладателем двух стоявших на кону поясов. Бой, прошедший в Риге, продлился 12 раундов.

В финале WBSS Усик встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи.