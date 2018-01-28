02:15 | Бокс — Профессиональный

Усик победил Бриедиса

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Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик победил чемпиона мира по версии WBC латвийца Майриса Бриедиса в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (114:114, 115:113, 115:113) и стал обладателем двух стоявших на кону поясов. Бой, прошедший в Риге, продлился 12 раундов.

В финале WBSS Усик встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

Когда Усик бился на Олимпиаде- болел за него. Классный боксер!!! Сейчас многое изменилось. Но в финале в любом случае болел бы Гассиева.

08:54

ЮКИ

ну,всё!ОИ-18 можно отменять!

08:17

ShvartsGlass

За Гассика болеем вообще то!!!

07:25

Основной

Отлично, болеем и дальше за Усика!!

05:58