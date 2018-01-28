Усик победил Бриедиса

Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик победил чемпиона мира по версии WBC латвийца Майриса Бриедиса в полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (114:114, 115:113, 115:113) и стал обладателем двух стоявших на кону поясов. Бой, прошедший в Риге, продлился 12 раундов.
В финале WBSS Усик встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи.
🎴 SPOILER ALERT🎴– World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 января 2018 г.
Your winner and advancing to the finals of the World Boxing Super Seires...#UsykBriedis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/UoOHV2NQlP
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Levbereg
Когда Усик бился на Олимпиаде- болел за него. Классный боксер!!! Сейчас многое изменилось. Но в финале в любом случае болел бы Гассиева.
08:54
ЮКИ
ну,всё!ОИ-18 можно отменять!
08:17
ShvartsGlass
За Гассика болеем вообще то!!!
07:25
Основной
Отлично, болеем и дальше за Усика!!
05:58