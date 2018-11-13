Усик отказался от звания героя Украины, потому что не считает себя героем

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему отказался от звания героя Украины. В июле он победил россиянина Мурата Гассиева​, защитив титулы чемпиона WBO и WBC и завоевав пояса WBA (Super) и IBF.

– Я не являюсь героем. Очень много людей, которые сделали больше меня, – сказал Усик в интервью русской службе BBC. – Да врачи спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают какие-то открытия. Много людей, которые действительно заслуживают какие-то звезды, элементарное внимание, благодарность.

Спасибо, для своего народа я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды.

Я обычный парень с района. Непонятно было бы: приехал на район, пацаны бы сказали: "Саня, ну ты че?"