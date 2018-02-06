Усик - о возможном бое с Гассиевым в России: "Это не будет политикой, это будет боксом!"

Украинский боксер Александр Усик готов провести бой с россиянином Муратом Гассиевым в стране соперника. Поединок должен пройти в мае этого года в Саудовской Аравии, но российская сторона предлагает перенести его и провести 22 июля, в День бокса РФ.
- Мне без разницы, где выигрывать, - цитирует 112.ua Усика. - Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело. Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить, а когда мы узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график.
Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс.
Дополнительная информация
https://112.ua/sport/usik-o-boe-s-gassievym-mne-ne-nuzhna-politika-potomu-chto-v-ney-slishkom-mnogo-gryazi-menya-ustraivaet-boks-431871.html
wolfwolk
))) Ну так неуважаемые здесь никем админы - причину тёрок на ящик, плиз. До чего докатилось уважаемое ранее издательство...
21:44
dem896
Какому дураку пришло в голову переносить бой в Россию,ведь этим сделают только хуже.и чертова политика тут как тут все испоганит.В бою поставлю на Усика.
20:26
inspire
Уважуха!
20:16
Valllet-57
Браво! Хотя для меня моя страна всегда права и болеть я буду, естественно, за Мурата Гассиева, но если Богу будет угодно, чтобы выиграл Усик, восприму это с уважением к Александру! Это достойные соперники и достойные люди! Жаль, что они в одной весовой категории, я уверен, что Мурат пришел надолго: бой с Дортикосом показал, что несмотря на возраст Мурат показал себя прекрасным тактиком с отличной техникой и пушкой в кулаках. Я ни секунды не сомневался в его победе с самого начала. Александру, по моему мнению, бой дался тяжелее, с очень неудобным противником. А вообще я рад, что все он и - выходцы из старой советской школы бокса, да и кубинец напоминает тех ребят, которые в 70-е, 80-е наводили ужас на мировом ринге - выходцев "гнезда" Червоненко и Сагары!
20:00
andyk82
А где гЕРОИ?
19:39
andyk82
Супер!
19:39
Bache Gabrielsen
Ма-ла-дец.
18:42