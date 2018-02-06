Усик - о возможном бое с Гассиевым в России: "Это не будет политикой, это будет боксом!"

Украинский боксер Александр Усик готов провести бой с россиянином Муратом Гассиевым в стране соперника. Поединок должен пройти в мае этого года в Саудовской Аравии, но российская сторона предлагает перенести его и провести 22 июля, в День бокса РФ.

- Мне без разницы, где выигрывать, - цитирует 112.ua Усика. - Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело. Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить, а когда мы узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график.

Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс.