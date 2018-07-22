Усик - о победе над Гассиевым: "Батя в здании!"

Украинский боксер Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии поблагодарил свою команду. Он отметил, что кубок Мохамеда Али будет стоять у него дома на почетном месте.

- Слава богу! Первое, что я подумал, когда мне подняли руку, я мысленно себе сказал: господи, боженька, благодарю тебя за ту силу, которую ты мне дал, и за то, что ты меня привел сюда сегодня, - заявил Усик в эфире канала "Интер". - Я хочу сказать спасибо тем людям, которые были со мной в лагере, кто мне помогал. Всем тем людям, которые приложили максимум своих усилий, чтобы я сегодня победил. Трофей будет стоять дома на почетном месте, потому что моя любимая супруга Екатерина Михайловна уже приготовила для него место.

"Олимпийский", спасибо! Люди, земляки! Всем спасибо за поддержку. Москва-2018! Батя в здании!