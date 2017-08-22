Усик - о бое Мейвезер - Макгрегор: "Это пощечина его величеству боксу"

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик выразил мнение, что предстоящий поединок Флойд Мейвезер-младший - Конор Макгрегор является пощечиной боксу. По его словам, ирландец не сможет одержать победу над американцем. Напомним, что бой по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

- Это позор боксу, пощечина его величеству боксу, - приводит Bazasport слова Усика. - Как может попасть Магрегор, который боксирует в UFC? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там, где-то какими-то скользями пролетало. Это спорт джентльменов, а там идет спорт доллара.