02:55 | Бокс — Профессиональный

Усик и Гассиев проведут финал WBSS в Саудовской Аравии

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Россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик встретятся в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) 11 мая. Бой пройдет в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские титулы в первом тяжелом весе по четырем основным версиям - WBC, WBA, WBO и IBF.

Напомним, Гассиев в полуфинале в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Усик в полуфинале победил латвийца Майриса Бриедиса.

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Материалы других СМИ
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zeon111

Гассиев победит!

08:18