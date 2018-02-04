Усик и Гассиев проведут финал WBSS в Саудовской Аравии

Россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик встретятся в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) 11 мая. Бой пройдет в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские титулы в первом тяжелом весе по четырем основным версиям - WBC, WBA, WBO и IBF.
Напомним, Гассиев в полуфинале в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Усик в полуфинале победил латвийца Майриса Бриедиса.
The finalists have their first face-off ahead of the big fight on 11th May! 🤜 🏆 🤛#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/ysiN0lXc54– World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 3 февраля 2018 г.
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zeon111
Гассиев победит!
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