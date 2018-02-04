Усик и Гассиев проведут финал WBSS в Саудовской Аравии

Россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик встретятся в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) 11 мая. Бой пройдет в Саудовской Аравии. На кону будут стоять чемпионские титулы в первом тяжелом весе по четырем основным версиям - WBC, WBA, WBO и IBF.

Напомним, Гассиев в полуфинале в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса. Усик в полуфинале победил латвийца Майриса Бриедиса.