Усик хочет встретиться с Джошуа на "Уэмбли"

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик намерен встретиться с чемпионом WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа. По словам украинца, ему интересно провести поединок на "Уэмбли".

- Мне очень понравился бой Джошуа с Поветкиным, - цитирует Daily Mirror Усика. - Мне понравилась подготовка Александра, поединок был очень интригующим.

Очень понравилась атмосфера на "Уэмбли", я бы также хотел провести там бой. В Джошуа нет ничего особенного. Он хорошо натренирован, но ничего особенного я не вижу. Я не могу пока сказать про бой с ним. Когда промоутеры начнут переговоры, тогда и я смогу поговорить.

Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах. Отец учил меня не говорить о том, чего еще не произошло.