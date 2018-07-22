Усик - четвертый абсолютный чемпион с четырьмя поясами

Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок проходил в Москве и завершился в 12 раундах. Судьи отдали победу украинцу со счетом 120:108, 119:109, 119:109.

Усик завоевал чемпионские пояса в первом тяжелом весе по четырем основным версиям - WBA, WBO, WBC и IBF. Он стал четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось американцам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору (оба - средний вес), а также Теренсу Кроуфорду (полусредний вес).

"СЭ" вел трансляцию поединка Гассиев – Усик.