16:53 | Бокс — Профессиональный

Усэйн Болт даст сигнал на старте прогревочного круга "Гран-при США"


Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетикие Усэйн Болт даст сигнал о старте прогревочного круга "Гран-при США"-2017, сообщает GP Update. Гонка пройдет на трассе в Остине 22 октября.

- Без сомнения, США - страна, в которой спортивные события выходят за рамки обычного соревнования, - сказал коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес. - Мы хотим сделать так, чтобы "Гран-при" "Формулы-1" нарушали границы между спортом и шоу, становились незабываемыми событиями.

Ранее также стало известно, что имена пилотов перед гонкой будет объявлять Майкл Баффер, знаменитый конферансье боксерских поединков.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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