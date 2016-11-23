Уорд опередил Ковалева в рейтинге журнала The Ring

Американец Андре Уорд опередил россиянина Сергея Ковалева в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring, информирует официальный сайт издания. Поединок между ними прошел в воскресенье и завершился победой Уорда единогласным решением судей. Тем не менее, результат боя вызвал массу критики со стороны всего боксерского сообщества.

Уорд с четвертого места переместился на вторую строчку. Ковалев опустился со второй на третью. Лидирует в рейтинге The Ring боксер из Никарагуа Роман Гонсалес, который является чемпионом мира во втором наилегчайшем весе по версии WBC.