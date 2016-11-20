Уорд нанес Ковалеву первое поражение в карьере

Россиян Сергей Ковалев уступил американцу Андре Уорду в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.
Россиян Сергей Ковалев уступил американцу Андре Уорду в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.
Илья Самуэль
Спорное решение, конечно.
08:50
bogisoff
Taffarel, у меня началась, когда в инете уже онлайн был, как 4 раунда. Я смотрел бой, 4-5 раунд - а у первого канала, только все началось. При этом надпись - "прямой эфир" - присутствовала.
08:49
bogisoff
Вот картинка от Yuri Tarantin https://pbs.twimg.com/media/CxrtjkZXgAAEN41.jpg На ней счет от Lederman по раундам.
08:48
Taffarel
Печально, но не сенсация... И кстати народ, у кого-нибудь была трансляция по первому каналу, а то на Урале "пока все дома" оказались более важным событием(
08:47
bogisoff
клоунада от американских судей.
08:46