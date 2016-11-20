08:37 | БОКС — Профессиональный

Уорд нанес Ковалеву первое поражение в карьере

Сегодня. Лас-Вегас. Сергей КОВАЛЕВ (слева) проиграл Андре УОРДУ. Фото AFP
Сегодня. Лас-Вегас. Сергей КОВАЛЕВ (слева) проиграл Андре УОРДУ. Фото AFP
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Россиян Сергей Ковалев уступил американцу Андре Уорду в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Илья Самуэль

Спорное решение, конечно.

08:50

bogisoff

Taffarel, у меня началась, когда в инете уже онлайн был, как 4 раунда. Я смотрел бой, 4-5 раунд - а у первого канала, только все началось. При этом надпись - "прямой эфир" - присутствовала.

08:49

bogisoff

Вот картинка от Yuri Tarantin https://pbs.twimg.com/media/CxrtjkZXgAAEN41.jpg На ней счет от Lederman по раундам.

08:48

Taffarel

Печально, но не сенсация... И кстати народ, у кого-нибудь была трансляция по первому каналу, а то на Урале "пока все дома" оказались более важным событием(

08:47

bogisoff

клоунада от американских судей.

08:46

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Материалы других СМИ