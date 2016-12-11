22:29 11 декабря | БОКС — Профессиональный

Уорд может не дать реванш Ковалеву и завершить карьеру

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Боксер Андре Уорд сообщил, что задумывается над завершением своей карьеры. Американец 20 ноября по решению судей победил Сергея Ковалева и выиграл чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. У россиянина есть право на проведения реванша. По словам Уорда, он не видит смысла в еще одном поединке с Ковалевым.

- Этот реванш не имеет для меня никакого смысла, - приводит FightHype слова Уорда. - Я добился того, чего хотел. Не вижу смысла продолжать борьбу дальше. Я делал это не ради денег, а потому что люблю бокс. Но если в этом нет смысла, то, возможно, мне стоит уйти. Посмотрим, что будет дальше.

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