Уникальное достижение шотландского боксера. Он был чемпионом в пяти весовых категориях

Шотландец Ли Макалистер, начинавший карьеру в легком весе, одержал победу над британским супертяжем Дэнни Уильямсом в бое за титул WBU. Поединок завершился в 10 раунде после того, как команда 45-летнего боксера выбросила полотенце.

Макалистер стал первым легковесом в мире, завоевавшим чемпионские титулы в пяти весовых категориях. Примечательно, что соперник 35-летнего шотландца был на 25 килограмм тяжелее оппонента. Уильямс, в активе которого была победа над Майком Тайсоном в 2004 году, после поражения завершил карьеру.