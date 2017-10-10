Умар Кремлев: "Выборы нового президента AIBA пройдут в январе"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о том, что в январе 2018 года пройдет внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса. Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия организации отстранила от исполнения своих обязанностей президента AIBA Чинг-Куо Ву.

- Сегодня дисциплинарная комиссия AIBA отстранила Ву, нам пришло соответствующее извещение. Внеочередной конгресс, на котором пройдут выборы президента, состоится в январе, - цитирует ТАСС Кремлева.