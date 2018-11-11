Умар Кремлев: "Профессиональный бокс в России был убит, сейчас мы его возрождаем"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил выступления российских спортсменов во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Руководитель отметил, что россияне выступили на пределе своих возможностей.

– Результат, конечно, плохой, – приводит слова Кремлева "РИА Новости". – Но ребята показали то, что могли. К сожалению, профессиональный бокс в России был убит. Сейчас мы его возрождаем благодаря таким турнирам, как суперсерия. Думаю, через год-два в профессиональном боксе будут хорошие достижения. Но они есть и сейчас. У нас два чемпиона – Артур Бетербиев (обладатель пояса IBF в полутяжелом весе) и Дмитрий Бивол (чемпион WBA в первом тяжелом весе). Это хорошие ребята. Думаю, скоро появятся и другие яркие боксеры.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 ноября завершил выступление во втором сезоне WBSS последний российский представитель Максим Власов. 32-летний боксер уступил в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе поляку Кшиштофу Гловацкому.