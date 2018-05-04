Умар Кремлев: "Думаю, решение о месте проведения боя Гассиева и Усика будет до 20 мая"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, когда будет принято решение о месте проведения боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. По словам Кремлева, ситуация должна проясниться до 20 мая.

- Мы сделали необходимые предложения, сделали все возможное, чтобы этот бой прошел в России, и теперь ждем решения. Думаю, наше предложение является лучшим, - цитирует ТАСС Кремлева. - В Сочи прошел прекрасный форум, думаю, и финал мы проведем так же. Думаю, до 20 мая будет решение.

Ранее бой планировалось провести в Джидде (Саудовская Аравия), но из-за травмы Усика поединок был перенесен. Соперникам предстоит встретиться на ринге в рамках финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS).